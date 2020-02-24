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  3. 24 Şubat 2020 19:10

Erdoğan ''kaç şehidimiz var'' dedi CHP'den çok sert tepki geldi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Libya'da birkaç tane şehidimiz var" ifadesine tepki gösterdi.

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Erdoğan ''kaç şehidimiz var'' dedi CHP'den çok sert tepki geldi!
Erdoğan ''kaç şehidimiz var'' dedi CHP'den çok sert tepki geldi!
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