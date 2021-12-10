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Erdoğan': ''Kadnlara yönelik şiddetin cezaları artacak''

Türkiye'de her gün bir yenisi yaşanan kadına şiddet olayları için Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak" dedi.

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