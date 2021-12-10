Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan': ''Kadnlara yönelik şiddetin cezaları artacak'' Erdoğan': ''Kadnlara yönelik şiddetin cezaları artacak'' 10 Aralık 2021 Cuma Saat: 12:21 Türkiye'de her gün bir yenisi yaşanan kadına şiddet olayları için Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b31c1541bf48253e6510f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da markette korku dolu anlar! Kadın kasiyer bıçaklandı İstanbul'da markette korku dolu anlar! Kadın kasiyer bıçaklandı İstanbul'da yine ''sarı'' dehşet! Taksici dehşeti kamerada CHP’den çok konuşulacak Dünya İnsan Hakları Günü videosu! 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu! Onlarca gözaltı var İstanbul'da pes dedirten olay: Kız çocuğunu da alet ettiler Ustasının boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! Garsondan akılalmaz sözler Dünyaya ihraç ediyor: Almak için 29 ülke sırada bekliyor Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, gerçek çok başka çıktı