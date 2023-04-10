Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Erdoğan kalırsa kuru soğan olacak 100 lira olacak'' ''Erdoğan kalırsa kuru soğan olacak 100 lira olacak'' 10 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 08:05 Güncelleme: 10 Nisan 2023 Pazartesi 08:05 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6433990f2c7586469850beb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem ve Togg dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı İmamoğlu'ndan ''çivi bile çakmadılar'' diyen Erdoğan'a yanıt TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan Kılıçdaroğlu’ndan bir video daha: ''Sana söz'' deyip yeni vaadini açıkladı Barış Atay gözyaşlarını tutamadı YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti Belgeselleri aratmadı! Tuz Gölü'ne gelen flamingolar hayran bıraktı mersin_de_kokunu_kurutma_operasyonu_70_gozalti İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı