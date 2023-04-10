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''Erdoğan kalırsa kuru soğan olacak 100 lira olacak''

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira" dedi.

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