''Erdoğan kalırsa kuru soğan olacak 100 lira olacak''

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira" dedi.

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