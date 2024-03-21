Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı Erdoğan kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 15:20 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde emekliler için promosyon miktarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc261deb6ccc1cf209fb13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı Hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçi toprak altında! İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! 3 ilde terör operasyonu: Onlarca gözaltı var TIR, yolcu minibüsüne çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Trafikte görülmemiş kavga! Tartıştığı sürücüyü köprüden aşağı uçurdu Hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi Rize'de sokak ortasında çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı