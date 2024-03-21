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  4. Erdoğan kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı

Erdoğan kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde emekliler için promosyon miktarını açıkladı.

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