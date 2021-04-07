Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan Kanal İstanbul'da tarihi verdi: 'Temelini atıyoruz! Erdoğan Kanal İstanbul'da tarihi verdi: 'Temelini atıyoruz! 07 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 15:00 Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz aylarında Kanal İstanbul'un temelinin atılacağını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606d9ef85cc93d0a641a9c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sprey aşıyla ilgili sevindiren haber Lise öğrencisi Songül 9 gündür kayıp Güzellik yarışmasında taç krizi! Canlı yayında korkutan açıklama: ''10 yaşındaki çocuklara da sıçradı'' Teksas değil İstanbul! Döner bıçaklı, silahlı dehşet! Yine kapkaççı dehşeti! Metrelerce yerde sürükledi Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü Tecavüzcüyü köpek yakaladı, esnaf dövdü! Diyanet'in 'aşı orucu bozmaz' açıklamasına sert tepki