Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 15:45 Güncelleme: 09 Ekim 2024 Çarşamba 15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, siyasette normalleşme süreciyle ilgili soruyu A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a iletti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67067afe6ec2abbd09048a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı Türk bilim insanlarından alzheimer tedavisi için umut olacak dev adım Bu da rakun istilası: Bahçeye çıkınca gözlerine inanamadı Gabar'ın günlük petrol üretimi 47 bin varile çıktı İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır? Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi