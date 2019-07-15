  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Temmuz 2019 22:58

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yüklendi, alanı terk ettiler

Atatürk Havalimanı'na düzenlenen 15 Temmuz etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklenince, Kocaeli'de demokrasi nöbetine katılan CHP'liler ve İYİ Partililer alanı terk etti.

Video Galeri
Gaziler ve şehit yakınları o gün yaşananları anlattı
Gaziler ve şehit yakınları o gün yaşananları anlattı
Video Galeri
Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile tokalaştı
Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile tokalaştı
Video Galeri
15 Temmuz’da İstanbul’da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı
15 Temmuz’da İstanbul’da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı
Video Galeri
Atatürk Havalimanı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Video Galeri
Karabük’teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük’teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı
Video Galeri
Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM