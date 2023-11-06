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  4. Erdoğan ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği turizm cennetinde teftiş yaptı

Erdoğan ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği turizm cennetinde teftiş yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar önce ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi.

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