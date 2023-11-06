Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği turizm cennetinde teftiş yaptı Erdoğan ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği turizm cennetinde teftiş yaptı 06 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 15:40 Güncelleme: 06 Kasım 2023 Pazartesi 15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar önce ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını denetledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6548decf67d0576b262a3263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının son durumu ortaya çıktı Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı Bakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e soğuk duş İstanbul'da güpe gündüz silahlı dehşet: 2 yaralı var! İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı Deprem sonrası köy evlerinin son hali ortaya çıktı İstanbul’da psikopata esnaf dayağı kamerada İstanbul’da çaycıların dedikodu kavgası kamerada İşte Kılıçdaroğlu’na ''çekilemezsin'' baskısının görüntüleri