için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım''

''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım''

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, kendisine "sen Erbakan'la ne zaman tanıştın" sorusuna "Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım" yanıtını verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada
Aile boyu katliamın altından borç çıktı!
Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı
İstanbul'da vahşet! Bıçakladı, kızgın yağ döküp intihar etti
Akşener'den AK Partili Başkana söylediği bu sözler olay oldu
Konserde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bir ülkeyi kum fırtınası vurdu: Göz gözü görmüyor
Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu
Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı