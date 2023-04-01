Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım'' ''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım'' 01 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 10:20 Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, kendisine "sen Erbakan'la ne zaman tanıştın" sorusuna "Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım" yanıtını verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6427db347b490923f4586983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada Aile boyu katliamın altından borç çıktı! Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı İstanbul'da vahşet! Bıçakladı, kızgın yağ döküp intihar etti Akşener'den AK Partili Başkana söylediği bu sözler olay oldu Konserde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var Bir ülkeyi kum fırtınası vurdu: Göz gözü görmüyor Günün en korkunç haberi: Evde 6 ceset bulundu Konutta işler tersine döndü! O evlerin satılması zorlaştı