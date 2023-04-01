Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, kendisine "sen Erbakan'la ne zaman tanıştın" sorusuna "Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım" yanıtını verdi.

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