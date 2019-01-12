Erdoğan Kocaeli ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı
12 Ocak 2019 17:30
Erdoğan Kocaeli ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, “Toplam maliyeti 10 buçuk katrilyon olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı arasındaki YHT projemizin proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz” dedi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ilçe belediye başkan adayları tanıtım...