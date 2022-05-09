Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu 09 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 16:40 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında esnemesi sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627919ca4314e809111ad053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto İki çocuk annesi anneler gününde intihar etti Kayalıklardan denize atladı, ölümden döndü Arka Sokaklar dizisinde ''göçmen'' ifadesi sansürlendi Orman yangınında yok olan cennet küllerinden yeniden doğdu Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu'yu kızdıracak sözler: ''Anneciğim diye dolaşıyordu'' Ankara'da mide bulandıran rezalet kamerada Tedirgin eden görüntü: Gökyüzü kıpkırmızı oldu!