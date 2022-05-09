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Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında esnemesi sosyal medyada gündem oldu.

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