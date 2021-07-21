Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik'' Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik'' 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 14:15 AK Parti bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmedi" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f801cd77ea0223cf720fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Resmen açıklandı; 2023'te Millet İttifakı 3 ortaklı olacak... Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz Bu sefer mağdur bir erkek! Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı Plajın ''jet hırısızı'' önce kameraya sonra polise yakalandı Güldür Güldür'ün oyuncusu rektörü fena ''ti''ye aldı İstanbul'un tarihi çeşmesinden kan aktı İstanbul'da lüks siteye kurşun yağdırdılar Bakan Soylu: ''Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur''