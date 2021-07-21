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  4. Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik''

Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik''

AK Parti bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmedi" dedi.

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