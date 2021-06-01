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  4. Erdoğan madde madde açıkladı; işte 1 Haziran kararları

Erdoğan madde madde açıkladı; işte 1 Haziran kararları

Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 maddeyle 1 Haziran'da başlayacak yeni normalleşme kararlarını açıkladı.

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