Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan madde madde açıkladı; işte 1 Haziran kararları Erdoğan madde madde açıkladı; işte 1 Haziran kararları 01 Haziran 2021 Salı Saat: 08:40 Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 maddeyle 1 Haziran'da başlayacak yeni normalleşme kararlarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b5c852f69e363ec273a003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı Kış geri geldi... Peki yağışlar ne kadar daha devam edecek ? İmamoğlu Kanal İstanbul için ''Seçilmiş son Başbakan uyarıyor'' diyerek paylaştı Boğaziçi Üniversitesi'nde çadır nöbeti Ordu-Giresun Havalimanı’nda bomba paniği Çukur'da finale 1 kala iki veda: Yamaç ve Cumali... Tarihi tünel gezginlerin uğrak noktası oldu 1 Haziran'da başlıyor: İstanbul'da trafiği rahatlatacak düzenleme Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi