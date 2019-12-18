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  3. 18 Aralık 2019 14:35

Erdoğan Malezya'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde konaklayacağı Shangari-La Otel önünde çok sayıda Türk vatandaşı tarafından coşkuyla karşılandı.

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