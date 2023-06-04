Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 14:45 Güncelleme: 04 Haziran 2023 Pazar 14:45 Gazeteci Mehmet Barlas, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c79522158485e9a63dd23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı Sabah ahıra gidince acı manzarayla karşılaştı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var