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Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı

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Gazeteci Mehmet Barlas, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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