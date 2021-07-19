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  4. Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı

Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı

KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen müjdeyi açıklayarak KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa edileceğini açıkladı.

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