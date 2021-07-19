Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı 19 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 20:20 KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen müjdeyi açıklayarak KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşa edileceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f5b457f185a76bb21f9923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elazığ'da orman yangını Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki... Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü Ümit Özdağ'dan Akbelen'de çam ormanlarının katledilmesine direnen köylülere destek Yine bir bayram yine aynı nokta... 43 ilin kesiştiği yerde trafik kilit İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu Bakan Varank: 'Uzay aracımızın tasarımına başladık' İstanbul'da restoran çalışanları denize giren vatandaşlara saldırdı