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  3. 06 Temmuz 2017 22:45

Erdoğan, Merkel bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

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Şanlıurfada kız kaçırma kavgası: 2 yaralı
Şanlıurfada kız kaçırma kavgası: 2 yaralı
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Hamburgda G20 protestosuna polis müdahalesi
Hamburgda G20 protestosuna polis müdahalesi
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9 aylık hamile kadına tecavüz edip yanındaki 10 aylık bebeğini öldürdüler
9 aylık hamile kadına tecavüz edip yanındaki 10 aylık bebeğini öldürdüler
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Asker kardeşleri ölüm ayırdı
Asker kardeşleri ölüm ayırdı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanyada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 için Almanyada
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Azerbaycanda sivilleri hedef alan saldırı sonrası hüzün ve öfke hakim
Azerbaycanda sivilleri hedef alan saldırı sonrası hüzün ve öfke hakim