Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan, Merkel ile görüştü Erdoğan, Merkel ile görüştü 05 Mart 2021 Cuma Saat: 18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6042478facb729196f2a72d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bitlis şehitlerini devletin zirvesi uğurladı Papa'dan 4 günlük tarihi ziyaret Filyason ekipleri dedektif gibi iz sürdü! Boş pide kutuları yakalattı Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an! TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler! Şehit Korgeneral Erbaş'ı, eski silah arkadaşı anlattı Hızlı ve Öfkeli 9 fragman 11 şehide yürek yakan veda Hrant Dink davası 26 Mart'a ertelendi