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  3. 02 Eylül 2019 12:20

Erdoğan, Metin Feyzioğlu'nu alkışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu alkışladı. Erdoğan ile Feyzioğlu 3 yıl önce tartışma yaşamıştı.

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