Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: ''Milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyor'' Erdoğan: ''Milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyor'' 14 Mart 2024 Perşembe Saat: 17:05 Güncelleme: 14 Mart 2024 Perşembe 17:05 Seçim çalışmalarına Ağrı'dan devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitap etti. Muhalefete yüklenen Erdoğan, ''Birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f304376b190bbdf9058da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metro istasyonunda intihar! Ardında bıraktığı mesaj yürek dağladı Bir ilimizde ''Büyükşehir'' tabelası heyecan yarattı 20 ilde ''sapık'' operasyonu: Onlarca gözaltı var Murat Kurum'dan Cem Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret ''Boğazlarım yanıyor, gribim'' diyenlere kötü haber; nedeni ortaya çıktı İstanbul'da polisten kaçan araç kaçak göçmen yuvası çıktı Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü Kız kardeşini taciz eden sapık ağabeye de ceza indirimi