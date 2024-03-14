Erdoğan: ''Milletin iradesine ipotek koymaya çalışıyor''

Kız kardeşini taciz eden sapık ağabeye de ceza indirimi

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son seçim anketi açıklandı

Bu seferki kadın katili bir öğretmen: Hem eşini hem de kızını öldürdü

Dolandırıcılar bu sefer Kızılay'a da bağış yaptı

Arabanın altında kalan çocuğu kurtarmak için camdan atladı

Profesörü yolun ortasında yerde gören polisi aradı, gerçek sonra ortaya çıktı

Murat Kurum'dan Cem Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret

İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımında hem kahreden hem şoke eden manzara

Deprem uzmanı iki fayı işaret etti: ''Aynı anda kırılırsa 7.7'lik deprem olur''

İstanbul'da kayıp olarak aranıyordu, cesedi ormanda gömülü halde bulundu