Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor! 15 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 13:15 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Bir süredir üzerinde çalıştığımız öğrenci affı teklifimizi Meclis'e sunacağız" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a9b1474f67792b8d6f2ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara Bayraktar AKINCI TİHA bir testi daha geçti! Gazetecilerden Can Yaman'a tarihi protesto İstanbul'da çevre yolunda ''inek'' şaşkınlığı Sosyal medya profesörün sözlerini konuşuyor: Binlerce erkek kız olmak için bekliyor Bakan Soylu: Karayılan, Buldan'a kaset gönderdi Seyyar satıcı kadını darbeden saldırgana kafa attı 272 kaçak Afgan ülkelerine gönderildi Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti