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  3. 16 Temmuz 2017 09:15

Erdoğan, Ömer Halisdemirin eşi ve kızıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kahraman şehit Ömer Halisdemir’in eşi ve kızıyla bir araya geldi.

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Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı
Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı
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İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
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Giresunda trafik kazası: 38 yaralı
Giresunda trafik kazası: 38 yaralı
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15 Temmuzun yıldönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanına akın etti
15 Temmuzun yıldönümünde binlerce kişi Mevlana Meydanına akın etti
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
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TBMMde drone düştü, yaralılar var
TBMMde drone düştü, yaralılar var