Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı 06 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 17:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program'ı açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f88bd1ff41d0364f51aeb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı! İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı İstanbul'da beton ormanları yüzünden evinden olan domuzlar şehre indi İstanbul'da akıl almaz kaza: El frenini indiren çocuklar ölümden döndü Onlarca kişinin mahsur kaldığı Millet Kıraathanesi'ndeki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek