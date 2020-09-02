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  3. 02 Eylül 2020 19:35

Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron'u kabul etti

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Maske uyarısı yapan müşteriyi azarladı
Maske uyarısı yapan müşteriyi azarladı
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Çorum'da adliye önünde silahlı saldırı- 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'da adliye önünde silahlı saldırı- 1 ölü, 1 yaralı
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''Kız arkadaşıma dokundu'' deyip döve döve öldürdü!
''Kız arkadaşıma dokundu'' deyip döve döve öldürdü!
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Barış Atay'a saldıran saldırganların ifadeleri ortaya çıktı
Barış Atay'a saldıran saldırganların ifadeleri ortaya çıktı
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Müge Anlı'nın programında kadınlara yönelik skandal sözler
Müge Anlı'nın programında kadınlara yönelik skandal sözler
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Ayrılmak istediği erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi
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