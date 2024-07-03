Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan, Putin ile görüştü: ''Bizim hedefimiz 100 milyar dolar'' Erdoğan, Putin ile görüştü: ''Bizim hedefimiz 100 milyar dolar'' 03 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 16:26 Güncelleme: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 16:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya lideri Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti, Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668551915fe2d42bcf0218a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: Soyadı düzenlemesi de pakette Dr. Ender Saraç beraat etti Cübbeli Ahmet'in Burberry desenli sarığı olay oldu TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti Gelin, kayınvalidesini terlikle dövüp, otomobille çarptı İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti daha PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler İş var ama... Bu sektörler tam 10 bin ara eleman arıyor 45 ilde dev operasyon; yüzlerce gözaltı var