Erdoğan, Putin ile görüştü: ''Bizim hedefimiz 100 milyar dolar''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya lideri Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti, Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi.

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