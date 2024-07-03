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  4. Erdoğan, Putin ile görüştü: ''Bizim hedefimiz 100 milyar dolar''

Erdoğan, Putin ile görüştü: ''Bizim hedefimiz 100 milyar dolar''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya lideri Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti, Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söyledi.

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