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  3. 31 Mayıs 2019 10:31

Erdoğan reddetti, Binali Yıldırım kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gündemimizde yok, kabul etmiyoruz" dediği UBER için AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım "çözüm üretmek zorundayız" dedi.

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