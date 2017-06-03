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  3. 03 Haziran 2017 18:45

Erdoğan resti çekti! Eğer taciz olursa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Suriye'nin kuzeyinden bir taciz olursa kimseye sormadan adım atarız" dedi.

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