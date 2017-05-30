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  3. 30 Mayıs 2017 14:20

Erdoğan resti çekti: FETÖcüler iade edilmezse...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk defa konuştuğu AK Parti grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

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FSMVÜ İstanbulun Fethinin 564üncü yıldönümünü kutladı
FSMVÜ İstanbulun Fethinin 564üncü yıldönümünü kutladı
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İhbar üzerine ele geçirildi!
İhbar üzerine ele geçirildi!
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Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu'ndan LYS yaklaşırken öğrencilere teknoloji uyarısı
Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu'ndan LYS yaklaşırken öğrencilere teknoloji uyarısı
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Fırın ustaları 300 derece sıcaklıkta oruçlarını tutuyorlar
Fırın ustaları 300 derece sıcaklıkta oruçlarını tutuyorlar
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Sel felaketinin yaraları sarıldı
Sel felaketinin yaraları sarıldı
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Yoğun bakımdan adliyeye
Yoğun bakımdan adliyeye