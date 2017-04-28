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PYD KUDURDU ! SINIR KARAKOLUNA ROKETLİ SALDIRI
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  3. 28 Nisan 2017 14:15

Erdoğan resti çekti: Karşılıksız bırakmayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şu anda iki gündür Suriye tarafından ciddi manada havan toplarıyla atışlar yapılıyor. Düşman belli biz bunları karşılıksız bırakmayız' dedi.

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