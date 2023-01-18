Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan seçim için net tarih verdi Erdoğan seçim için net tarih verdi 18 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 15:35 Güncelleme: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili olarak, ''Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı'' diyerek 14 Mayıs'ı işaret etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c7e78cc3c1e745c24ec3b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da görücüye çıkıyor Ankara-İstanbul yolunda mağazada yangın Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı 10 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı Akşener ''ahlaksızlık'' deyip AK Parti'nin seçim planını eleştirdi Van'da korkutan deprem MSB'den dikkat çeken NATO paylaşımı İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü