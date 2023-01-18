Erdoğan seçim için net tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili olarak, ''Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı'' diyerek 14 Mayıs'ı işaret etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c7e78cc3c1e745c24ec3b3" allowfullscreen></iframe>