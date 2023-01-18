  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan seçim için net tarih verdi

Erdoğan seçim için net tarih verdi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili olarak, ''Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı'' diyerek 14 Mayıs'ı işaret etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da görücüye çıkıyor
Ankara-İstanbul yolunda mağazada yangın
Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı
10 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı
Akşener ''ahlaksızlık'' deyip AK Parti'nin seçim planını eleştirdi
Van'da korkutan deprem
MSB'den dikkat çeken NATO paylaşımı
İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek
İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü