Erdoğan seçim tarihi sorusuna bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye yanıt verdi.

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