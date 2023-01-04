  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan seçim tarihi sorusuna bu yanıtı verdi

Erdoğan seçim tarihi sorusuna bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye yanıt verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Beklenen kar gelmedi; İstanbul'un barajlarının hali ortaya çıktı!
Kadın sürücü ortalığı birbirine katıp ambulans şoförünü bıçakladı
İstanbul'da kadınların kabusu olan taksici yakalandı
Ekrem İmamoğlu o belgeleri canlı yayında açıkladı
Acı haber Konya'dan geldi: 2 evladımız şehit düştü
Kaan Urgancıoğlu'yla Jason Statham'ı buluşturan Servet Operasyonu vizyona giriyor
Gökçe Barajı'nda su seviyesi azaldı; Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı
İstanbul'da anahtarlık şeklindeki suikast tabancasıyla saldırı
9 araç birbirine girdi; yol savaş alanına döndü