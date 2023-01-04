Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan seçim tarihi sorusuna bu yanıtı verdi Erdoğan seçim tarihi sorusuna bu yanıtı verdi 04 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Erdoğan, "Seçim tarihi öne çekilecek mi" sorusuna "Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer" diye yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b565aa2895935a2c4b1fe7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beklenen kar gelmedi; İstanbul'un barajlarının hali ortaya çıktı! Kadın sürücü ortalığı birbirine katıp ambulans şoförünü bıçakladı İstanbul'da kadınların kabusu olan taksici yakalandı Ekrem İmamoğlu o belgeleri canlı yayında açıkladı Acı haber Konya'dan geldi: 2 evladımız şehit düştü Kaan Urgancıoğlu'yla Jason Statham'ı buluşturan Servet Operasyonu vizyona giriyor Gökçe Barajı'nda su seviyesi azaldı; Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı İstanbul'da anahtarlık şeklindeki suikast tabancasıyla saldırı 9 araç birbirine girdi; yol savaş alanına döndü