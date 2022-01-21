Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef aldı: ''O dilleri koparmak bizim görevimiz''
Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef aldı: ''O dilleri koparmak bizim görevimiz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şahane Bir Şey Yaşamak'' adlı şarkısındaki sözleri nedeniyle eleştirilen Sezen Aksu'yu isim vermeden hedef aldı. Erdoğan, ''Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir'' dedi.