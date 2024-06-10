Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan şimdi de elektronik sigaraya savaş açtı Erdoğan şimdi de elektronik sigaraya savaş açtı 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 00:05 Çevresinde sigara içen herkesin paketlerini tek tek toplamasıyla bilinen Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan sigaraya karşı olan mücadelesinde yeni bir cephe daha açarak elektronik sigaralar için "müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66661919ebf0f7552a01da93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Restoranda dehşet: Müşteri garsonu bıçakladı Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0 Tonlarca tarihi geçmiş şeker ele geçirildi Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Antalya'da orman yangını Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı