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Erdoğan şimdi de elektronik sigaraya savaş açtı

Çevresinde sigara içen herkesin paketlerini tek tek toplamasıyla bilinen Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan sigaraya karşı olan mücadelesinde yeni bir cephe daha açarak elektronik sigaralar için "müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

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