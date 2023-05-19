  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu
Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu
Katil arılar bir şehri alarmı geçirdi! Laboratuvar böcekleri doğaya salındı
Tatili fırsat bilenler soluğu denizde aldı
19 Mayıs coşkusu mavi sularda! Gören telefona sarıldı
Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi
Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı
Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir
Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti