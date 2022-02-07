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  4. Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak

Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu.

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