Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak 07 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 23:16 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62017e117213e13989612593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ebru Şancı'dan Hadise ile Mehmet Dinçerler aşkına olay yaratan yorum Belgesel değil, hayatın ta kendisi! Türkiye'de buz altından elle balık avı kamerada İstanbul'da patlama! Yaralılar var Türkiye'nin ''C vitamini deposu''na Avrupa'dan talibi var Bakanlıktan elektrik isteyen yurttaşa ''çay'' ikramı Buse Varol ile Alişan boşanıyor mu ? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu Denizin dibini boylayan F-35'in yeni görüntüleri sızdı İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza