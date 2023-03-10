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Erdoğan tarihi erken seçim imzasını attı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs‘ta yapılabilmesi için bugün beklenen açıklamayı yapmak üzere kameraların karşısına geçti ve erken seçim kararnamesini imzaladı...

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