Erdoğan tarihi erken seçim imzasını attı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs‘ta yapılabilmesi için bugün beklenen açıklamayı yapmak üzere kameraların karşısına geçti ve erken seçim kararnamesini imzaladı...

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