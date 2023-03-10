Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan tarihi erken seçim imzasını attı Erdoğan tarihi erken seçim imzasını attı 10 Mart 2023 Cuma Saat: 15:01 Güncelleme: 10 Mart 2023 Cuma 15:01 Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs‘ta yapılabilmesi için bugün beklenen açıklamayı yapmak üzere kameraların karşısına geçti ve erken seçim kararnamesini imzaladı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640b1c1c2d40440db112fa43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketi vaka sayısını uçurabilir! Uzman isim açıkladı 2 bin 700 komando Hatay'dan böyle ayrıldı İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada Vicdansızlar! Depremzedelere akıl almaz tuzak! Bakan'dan Menzil tarikatı iddialarıyla ilgili tepki çeken açıklama Martı CEO'sundan erişim engeli açıklaması Cerrahpaşa'nın tahliyesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni karıştırdı 19 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu Milyonluk villalar deprem sonrası bu hale geldi