Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan TOGG'u test edip tarih verdi Erdoğan TOGG'u test edip tarih verdi 07 Ağustos 2022 Pazar Saat: 16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" için geldiği Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg ile test sürüşü yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62efb7719361e24b365d8e4f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TL eriyince küçük Bulgaristan'a dönen Edirne'de Türkçe silindi! Türkiye'nin milli gururu TOGAN havalandı Yunanistan Deniz Kuvvetleri yine suçüstü yakalandı İstanbul'da korkunç cinayet! Döve döve öldürüp sokağa attılar Türkiye'nin bir zamanlar gizli cennetiydi... Arap turistler hücum etti! Adım atacak yer yok Türkiye bunu da gördü: Boş börek satışı başladı! Merve Boluğur gazetecileri böyle fırçaladı Sokak ortasında dehşet! Karı kocanın boğazını kesti! Asker eğlencesi diye başlamıştı... Ortalık savaş alanına döndü!