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Erdoğan TOGG'u test edip tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" için geldiği Gebze Bilişim Vadisi'nde Togg ile test sürüşü yaptı.

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