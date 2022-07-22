Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: ''Tüm dünyaya müjdeyi biz vereceğiz!'' Erdoğan: ''Tüm dünyaya müjdeyi biz vereceğiz!'' 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 16:15 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya Ukrayna temsilcileri katılımı ile hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62daa2eb327c283bb719abb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kum fırtınası şehri yuttu! Film sahnelerini aratmayan görüntü Diyarbakır'da yabancı uyruklu şüpheli polisi alarma geçirdi Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı Şenol Güneş Trabzon'da kavgaya denk geldi Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı İşte İstanbul'da yakalanan o İranlı casuslar Cem Adrian Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi için söyledi DEAŞ saflarında çatışan 10 kişi yakalandı