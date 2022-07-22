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Erdoğan: ''Tüm dünyaya müjdeyi biz vereceğiz!''

41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya Ukrayna temsilcileri katılımı ile hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.

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