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Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada

11. Boğaziçi Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye yüzde 1.8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır'' dedi.

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