Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada Erdoğan: Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada 08 Mart 2021 Pazartesi Saat: 14:00 11. Boğaziçi Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye yüzde 1.8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604603d178835a77dc026e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hülya Avşar bu sefer de muhabirin kalçalarını elledi Mervenur Polat ölü olarak bulundu! Cesedini kurye ile babasına göndermiş Bu mantar sadece Artvin'de yetişiyor Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı TBMM Başkanı Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı Şişli Belediyesi bir gün değil her gün kadınların yanında İranlı yıldızın yetişkin film yıldızıyla klibi ülkeyi karıştırdı Gölde bulunan iPhone 11'i görenler şaşkına döndü. İşte o görüntüler İmamoğlu’ndan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü videosu