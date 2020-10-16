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  3. 16 Ekim 2020 18:00

Erdoğan, Ukrayna lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

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