  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan uzay istasyonuna bağlandı; Alper Gezeravcı'yla görüştü

Erdoğan uzay istasyonuna bağlandı; Alper Gezeravcı'yla görüştü

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanarak Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kartel üyeleri polisle çatıştı: 12 ölü
Kartel üyeleri polisle çatıştı: 12 ölü
AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'un konvoyu: Çakarlı araçlar say say bitmedi!
AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'un konvoyu: Çakarlı araçlar say say bitmedi!
Camide Kur'an-ı Kerim'e ayak basma skandalı
Camide Kur'an-ı Kerim'e ayak basma skandalı
Göçmen kaçakçıları ve sahte içki üretenlere operasyon
Göçmen kaçakçıları ve sahte içki üretenlere operasyon
İzmir'de korkunç cinayet! ''Sen kafirsin'' deyip öldürdü
İzmir'de korkunç cinayet! ''Sen kafirsin'' deyip öldürdü
Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
Maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur kaldı
İstanbul'da vapurdan denize düşen yolcu kabusu yaşadı
İstanbul'da vapurdan denize düşen yolcu kabusu yaşadı
Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı
Kar yolu kapattı, 22 araç, onlarca vatandaş mahsur kaldı
Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler...
Antalya kabusu yaşadı: Dolu fırtınası, kar, yıldırım, şimşekler...