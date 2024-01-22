Erdoğan uzay istasyonuna bağlandı; Alper Gezeravcı'yla görüştü

Fabrikada büyük patlama! Yaralılar var

İzmir'de korkunç cinayet! ''Sen kafirsin'' deyip öldürdü

Türk - Yunan savaşı televizyonda başlıyor.. Kadın ve çocuk katili Türk askeri iftirası...

Olası bir depremde en şanslı ilçe belli oldu