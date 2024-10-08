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  4. Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi

Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan (94), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül de katıldı.

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