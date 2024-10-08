Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi 08 Ekim 2024 Salı Saat: 15:31 Güncelleme: 08 Ekim 2024 Salı 15:31 Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan (94), son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül de katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67052616dd5f81138e01d3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz'' Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev... Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı: Vatandaş linç ediyordu Soyunup tartıştığı kadınlara saldırdı Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu İşlerini bırakıp köye yerleşen 2 kız kardeşten büyük başarı Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar Okul önünde mastürbasyon yapan sapık suçüstü yakalandı