Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 11:25 Güncelleme: 30 Ağustos 2024 Cuma 11:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d18212cb27efc60c0e8293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metrobüs kazasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları Adana'da vahşet: Karısını parke taşı ile öldürdü İstanbul'da bıçaklı, kemerli kavga: Dehşet anları kamerada İstanbul'u kana bulayacaktı: DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada 23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı