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Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzurunda

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e çıktı.

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