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İSTANBUL'DA 2 İSTİHBARATÇI AJAN YAKALANDI
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  3. 19 Nisan 2019 14:48

Erdoğan ve İmamoğlu ilk kez yan yana

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş adamı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazında buluştu.

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İYİ Parti'den olay olacak Erdoğan videosu
İYİ Parti'den olay olacak Erdoğan videosu
Video Galeri
Dünyanın en büyük lale bahçesine yoğun ilgi
Dünyanın en büyük lale bahçesine yoğun ilgi
Video Galeri
Cinayetle sonuçlanan kavga kamerada
Cinayetle sonuçlanan kavga kamerada
Video Galeri
Leylekler geri döndü
Leylekler geri döndü
Video Galeri
Bakanlık o operasyonun görüntülerini paylaştı
Bakanlık o operasyonun görüntülerini paylaştı
Video Galeri
Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçen operasyonun görüntüleri
Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçen operasyonun görüntüleri
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