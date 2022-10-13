Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan ve Putin görüşmesi gerçekleşti Erdoğan ve Putin görüşmesi gerçekleşti 13 Ekim 2022 Perşembe Saat: 14:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6347f6d6e7a91d53237d6103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lisede yangın paniği Cübbeli Ahmet'ten kıyamet çıkışı: ''Deccal şu an hayatta'' Okulda sigara içerken yakalanan genç kız 6. kattan atladı İranlı ünlü oyuncu protestolara destek için soyundu CHP'li vekil Meclis kürsüsünde cep telefonu parçaladı THY uçağında yolcu terörü! Tekmeler yumruklar havada uçuştu Bulun bu sapığı! Lise öğrencisi kıza korkunç taciz Ümit Özdağ açıkladı: Mehmet Ali Çelebi Zafer Partisi'ne geçeceğini söylemiş! Burunlarının dibinde 2 kişiyi öldürdüler! Kimse kılını kıpırdatmadı