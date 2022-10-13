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Erdoğan ve Putin görüşmesi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

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