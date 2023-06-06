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Erdoğan ve yeni kabine üyeleri Anıtkabir'e çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri, kabine toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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