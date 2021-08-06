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Erdoğan: Yangın bölgesine görevli olmayanlar alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Erdoğan, bundan böyle görevli olmayanların yangın bölgelerine alınmayacağını söyledi.

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