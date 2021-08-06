Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: Yangın bölgesine görevli olmayanlar alınmayacak Erdoğan: Yangın bölgesine görevli olmayanlar alınmayacak 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 16:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Erdoğan, bundan böyle görevli olmayanların yangın bölgelerine alınmayacağını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d3bd4b2f404655b266283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!'' İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!'' İsanbul'daki korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı Jartiyer bile var! Bakın yardım diye ne gönderdiler! Su değil zam içiyoruz... Afiyet olsun! Damacana suya 1,5 ayda 5'inci zam Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...'' Ankara'da kan donduran görüntü: Tartıştığı motosikletliye böyle çarptı