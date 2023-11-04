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Erdoğan yerel seçimlere seçim itirafıyla başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum, son seçimlerde milletvekili sayımızda bir düşüş yaşadık. Herhalde, yerel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız" açıklamasında bulundu.

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