Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan yerel seçimlere seçim itirafıyla başladı Erdoğan yerel seçimlere seçim itirafıyla başladı 04 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 22:25 Güncelleme: 04 Kasım 2023 Cumartesi 22:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum, son seçimlerde milletvekili sayımızda bir düşüş yaşadık. Herhalde, yerel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız" açıklamasında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65469aa0bba8d82bf44330d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar TB3 SİHA'yı fırtına durduramadı! Bir uçuş testi daha geçildi Muğla'da orman yangını İsrail yine hastanenin dibini vurdu! Netanyahu'nun ''silahlanın'' çağrısı sonrası İsrail'den korkutan görüntü Koca bina ''korna'' ile yıkıldı! İstanbul'da inanılmaz olay! İki gün boyunca çöp konteynerinde mahsur kaldı Sahte polisten büyük vurgun Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık'tan ilk fragman geldi Dilan Polat'ın kayınvalidesi gazetecilere isyan etti