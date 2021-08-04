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  4. Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır

Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atv, Ahaber, Apara ve Anews ortak yayınında orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

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