Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır 04 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Atv, Ahaber, Apara ve Anews ortak yayınında orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610aeacd7507dd289a5bfad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı Otoparkta büyük yangın: 86 araç kül oldu Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti Vali mangal için mesaj atanlara sitem etti: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü? Rus uçağının suyu boşluğa döktüğü anlar kamerada Yangından kaçan kelebek, vatandaşın elinden su içti Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de Ukrayna parlamentosunda bombalı saldırgan paniği