Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atv, Ahaber, Apara ve Anews ortak yayınında orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610aeacd7507dd289a5bfad3" allowfullscreen></iframe>