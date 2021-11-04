Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan yıl sonu büyüme hedefini açıkladı Erdoğan yıl sonu büyüme hedefini açıkladı 04 Kasım 2021 Perşembe Saat: 12:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6183a4f228ff2e27800cb4cb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bisikletle 58 bin kilometre yol katetti! Türkiye'ye hayran kaldı Metrobüste dilenci operasyonu Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti AK Partili Yavuz'un canlı yayındaki zor anları Son 1 haftada evleri 5 kez yandı, diken üstünde yaşıyorlar SMA hastası minik Nergiz yardım bekliyor Bu kadarına da pes! Küçük çocuğu çarşafla sarkıttılar CHP'li Şener'in Erdoğan'la ilgili örnek verdiği film Meclis'i karıştırdı Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımı durdu