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Erdoğan yıl sonu büyüme hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Felaket tellallarına prim vermeden Türkiye'yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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